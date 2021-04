“Cecilia ha detto stop”. Ignazio Moser, non se ne fa più niente: costretto ad accettare la (pesante) decisione della fidanzata (Di giovedì 15 aprile 2021) Il suo nome è in ballo da un bel pezzo. All’Isola dei Famosi lo stanno aspettando ‘a braccia aperte’. E lui, lo conoscete, non è tipo che si faccia intimidire dalle sfide, anzi, ci va proprio a nozze. Ignazio Moser, figlio d’arte, è fidanzato con Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Fin qui nulla di strano, ci mancherebbe. Beato lui, penseranno in molti. Ma l’amore dà e l’amore toglie. Se il legame è forte bisogna sapere anche sopportare qualche ‘sacrificio’. A quanto pare l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, proprio dove ha conosciuto l’attuale fidanzata, si è preso del tempo per far sapere la sua decisione sulla partecipazione al reality di Ilary Blasi. Programma che, come rivelato da Alfonso Signorini nelle “Chicche di gossip” del settimanale Chi da lui diretto, è stata allungata fino al 7 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Il suo nome è in ballo da un bel pezzo. All’Isola dei Famosi lo stanno aspettando ‘a braccia aperte’. E lui, lo conoscete, non è tipo che si faccia intimidire dalle sfide, anzi, ci va proprio a nozze., figlio d’arte, è fidanzato conRodriguez, la sorella di Belen. Fin qui nulla di strano, ci mancherebbe. Beato lui, penseranno in molti. Ma l’amore dà e l’amore toglie. Se il legame è forte bisogna sapere anche sopportare qualche ‘sacrificio’. A quanto pare l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, proprio dove ha conosciuto l’attuale, si è preso del tempo per far sapere la suasulla partecipazione al reality di Ilary Blasi. Programma che, come rivelato da Alfonso Signorini nelle “Chicche di gossip” del settimanale Chi da lui diretto, è stata allungata fino al 7 ...

Advertising

Cecilia_esse : @Agent__Beast Non hai detto praticamente niente di più di ciò che già sapevamo. Sei un caciottaro però - Jkrlbrt : @robyjuve_motley @LaGuglie71 @Veronic17544071 @LeoneRoby @jacko_cecilia Ho detto che ti faccio prendere e portare q… - Jenny21882435 : @geseda1 Fa niente ma sta di fatto che io mi ricordo quello che ha detto su Giulia... a me sta sul cazzo Cecilia - GenereeMio : @federicapaparo Sarà stata quella volta in giardino che Pier parlava con Stefania e Cecilia dopo il bacio credo e… - pioveColSole_ : @Cecilia_esse @blurosmello Come hai anche specificato, due erano semplici domande, una era una richiesta che impone… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia detto Caso Conti, il Nazareno in difesa: "È lotta politica, non di genere" "Ogni candidatura femminile è un arricchimento, anche fuori dal Pd - dice Cecilia d'Elia, ... Ha lasciato la comunità politica del Pd nel 2019, alla Leopolda ha detto 'Italia viva ha acceso la mia luce',...

Bergamo Film Meeting 2021 online: il programma ... o forse entrambe le cose? My Mexican Bretzel/Il mio bretzel messicano di Nuria Giménez Lorang My Mexican Bretzel è un film muto sottotitolato con estratti - così ci viene detto - dal diario di ...

Isola, l'indiscrezione su Moser naufrago: 'Cecilia avrebbe convinto Ignazio a rinunciare' L'approdo di Ignazio Moser all'Isola dei Famosi sembrava scontato. Secondo indiscrezioni, la trattativa sarebbe saltata, anche se Parpiglia smentisce ...

Tommaso Zorzi 'Giulia Salemi? Vi dico la verità”/ “Non la seguo sui social perché…” Il figlio di Alba Parietti è andato subito al sodo, chiedendo a Zorzi in che rapporti è con la Salemi. “In questo momento c’è un po’ uno stop” ha concluso Tommaso Zorzi, senza alcun indugio. Tommaso Z ...

"Ogni candidatura femminile è un arricchimento, anche fuori dal Pd - diced'Elia, ... Ha lasciato la comunità politica del Pd nel 2019, alla Leopolda ha'Italia viva ha acceso la mia luce',...... o forse entrambe le cose? My Mexican Bretzel/Il mio bretzel messicano di Nuria Giménez Lorang My Mexican Bretzel è un film muto sottotitolato con estratti - così ci viene- dal diario di ...L'approdo di Ignazio Moser all'Isola dei Famosi sembrava scontato. Secondo indiscrezioni, la trattativa sarebbe saltata, anche se Parpiglia smentisce ...Il figlio di Alba Parietti è andato subito al sodo, chiedendo a Zorzi in che rapporti è con la Salemi. “In questo momento c’è un po’ uno stop” ha concluso Tommaso Zorzi, senza alcun indugio. Tommaso Z ...