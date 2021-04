Catania | scoperto “laboratorio del falso” a Belpasso | Juventus e non solo | il titolare vendeva capi falsi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un "del" è stato, in provincia di, dalla Guardia di Finanza.L'indagine ha avuto inizio quando i militari hanno individuato su un noto sito di e-commerce diverse pagine in cui erano stati messi in vendita articoli presumibilmente contraffatti. Ilè stato denunciato per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e commercio di prodotti con segni.Le Fiamme Gialle, nel dettaglio, hanno perquisito i locali nella disponibilità dell’uomo,di un’attività di commercio al dettaglio di prodotti via internet, scovando un vero e proprio 'opificio artigianale'. Sono stati trovati macchinari professionali (plotter, termopresse, stampanti 3d) ...

Il titolare di un laboratorio denunciato dalla Guardia di Finanza per contraffazione, alterazione o uso di marchi ...
CATANIA – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nei giorni scorsi hanno individuato e sottoposto a sequestro un laboratorio di stampa serigrafica, riconducibile a una ...