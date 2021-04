Casta, condono e privilegi. Il trionfo della peggior politica. Parla Di Nicola (M5S): “Tradito il principio di equità. La sentenza su Formigoni è un grave passo indietro” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se fosse un libro, il titolo sarebbe scontato: condono & Vitalizio”. Dopo anni di battaglie contro i privilegi della Casta e i regali agli evasori – che prima di diventare Parlamentare denunciò da giornalista sulle pagine dell’Espresso e in due libri (Orgoglio & Vitalizio e Parassiti, quest’ultimo appena uscito in libreria) – il senatore M5S Primo Di Nicola non avrebbe mai immaginato, di ritrovarsi alle prese con la restituzione del vitalizio al condannato Roberto Formigoni e l’assalto (trasversale) alla diligenza per allargare le maglie del condono fiscale contenuto nel decreto Sostegni all’esame di Palazzo Madama. Partiamo dalla sentenza della Commissione contenziosa che ha accolto il ricorso dell’ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) “Se fosse un libro, il titolo sarebbe scontato:& Vitalizio”. Dopo anni di battaglie contro ie i regali agli evasori – che prima di diventarementare denunciò da giornalista sulle pagine dell’Espresso e in due libri (Orgoglio & Vitalizio e Parassiti, quest’ultimo appena uscito in libreria) – il senatore M5S Primo Dinon avrebbe mai immaginato, di ritrovarsi alle prese con la restituzione del vitalizio al condannato Robertoe l’assalto (trasversale) alla diligenza per allargare le maglie delfiscale contenuto nel decreto Sostegni all’esame di Palazzo Madama. Partiamo dallaCommissione contenziosa che ha accolto il ricorso dell’ex ...

Advertising

scherlockrosson : RT @APagliaccis: La vicenda #Formigoni é un insulto alla decenza. La casta che ha deciso di ridare il vitalizio ad un condannato per corruz… - Mauro5514 : RT @APagliaccis: La vicenda #Formigoni é un insulto alla decenza. La casta che ha deciso di ridare il vitalizio ad un condannato per corruz… - Silvanasperanz4 : RT @APagliaccis: La vicenda #Formigoni é un insulto alla decenza. La casta che ha deciso di ridare il vitalizio ad un condannato per corruz… - elfonmac : RT @APagliaccis: La vicenda #Formigoni é un insulto alla decenza. La casta che ha deciso di ridare il vitalizio ad un condannato per corruz… - serenaserai : RT @APagliaccis: La vicenda #Formigoni é un insulto alla decenza. La casta che ha deciso di ridare il vitalizio ad un condannato per corruz… -

Ultime Notizie dalla rete : Casta condono In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Aprile: Dove hanno sbagliato Figliuolo e le Regioni. Vaccini a caso e più morti, i dati Ispi: ... ... centrodestra e 5S vogliono allargare ancora il condono Il condono "piccolo", come lo ha definito ... […] di Vincenzo Bisbiglia Tv Casta Rai, l'archivio - malloppo di Minoli è una fregatura La ...

Pd e Lega alleati di fatto. Ora lo accettino Con il risultato paradossale che ora sia proprio l'ex guru anti - casta Grillo a dare meno problemi ... Ma lo ha fatto dopo aver 'non vinto' gli ultimi due match politici sul governo: un condono molto ...

... centrodestra e 5S vogliono allargare ancora ilIl"piccolo", come lo ha definito ... […] di Vincenzo Bisbiglia TvRai, l'archivio - malloppo di Minoli è una fregatura La ...Con il risultato paradossale che ora sia proprio l'ex guru anti -Grillo a dare meno problemi ... Ma lo ha fatto dopo aver 'non vinto' gli ultimi due match politici sul governo: unmolto ...