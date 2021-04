Caso Regeni | il testimone segreto | ' Gli 007 egiziani sapevano tutto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni

Il teste più importante è un uomo che era diventato amico di Mohammed Abdallah, il sindacalista degli ambulanti del Cairo, che avrebbe venduto Giulioagli uomini dei servizi segreti egiziani. ...Si rischia un nuovo gravediplomatico tra Italia ed Egitto dopo il. Un militare della Marina egiziana in addestramento in Italia per le fregate Fremm, vendute all'Egitto dopo essere ...«Gli 007 egiziani sapevano della morte di Giulio Regeni dal giorno prima del ritrovamento ufficiale, ma decisero di sviare l'attenzione su di loro inscenando una rapina ...La sua ricostruzione è ritenuta attendibile ed è stata depositata in vista dell’udienza del 29 aprile, in cui si dovrà vagliare la richiesta di processare i quattro della National Security Agency ...