Caso Malika Chalhy, raccolti 100 mila euro con 'GoFundMe': svelato cosa ne farà (Di giovedì 15 aprile 2021) Malika Chalhy, la ragazza di 22 anni cacciata da casa perchè omosessuale, ha raccolto 100mila euro con GoFoundMe: come li userà Ha attirato l'attenzione di tutta la stampa nazionale, il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Caso Malika Il fratello di Malika: 'I nostri genitori hanno fatto richiesta per il disconoscimento' Parla così Samir, il fratello di Malika , la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa dopo aver ... Il ragazzo è stato raggiunto al telefono dalla redazione delle Iene, che si è occupata del caso. '...

Malika Chalhy ospite del Maurizio Costanzo Show Malika Chalhy ospite del Maurizio Costanzo Show Quello di Malika in questi giorni è divenuto un vero e proprio caso mediatico. In poche ore, soprattutto dopo che Le Iene hanno affrontato il caso con ...

I genitori di Malika hanno fatto richiesta per il disconoscimento: “Non me lo aspettavo” "Sono frastornata. Andrò via dalla Toscana", ha commentato la ragazza, ora senza fissa dimora. Il fratello: "Doveva aspettarselo" ...

