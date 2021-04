Caso Ibrahimovic, lo svedese nega il pranzo in zona rossa: “era un meeting” (Di giovedì 15 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare, dentro e fuori dal campo. Lo svedese si conferma uno dei migliori attaccanti in circolazione, ma deve fare i conti con qualche problema extra-calcio. L’accusa è quella di aver pranzato in un ristorante di Milano in piena zona rossa. Il rendimento in campo è stato ben al di sopra delle aspettative, lo svedese ha messo in mostra una buona condizione fisica, le qualità non sono state mai in dubbio e l’esperienza all’interno dello spogliatoio riesce sempre a fare la differenza. Gli ultimi giorni sono stati però di grande tensione. Ibrahimovic, piove sul bagnato: “lo svedese e la società di scommesse, rischia la sospensione fino a 3 anni” La risposta di Ibra sul pranzo in zona ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Zlatancontinua a far parlare, dentro e fuori dal campo. Losi conferma uno dei migliori attaccanti in circolazione, ma deve fare i conti con qualche problema extra-calcio. L’accusa è quella di aver pranzato in un ristorante di Milano in piena. Il rendimento in campo è stato ben al di sopra delle aspettative, loha messo in mostra una buona condizione fisica, le qualità non sono state mai in dubbio e l’esperienza all’interno dello spogliatoio riesce sempre a fare la differenza. Gli ultimi giorni sono stati però di grande tensione., piove sul bagnato: “loe la società di scommesse, rischia la sospensione fino a 3 anni” La risposta di Ibra sulin...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ibrahimovic Pranzo in zona rossa? Ibra spiega com'è andata veramente Non è un momento facile per Zlatan Ibrahimovic . La discussa espulsione di Parma con tanto di squalifica per la prossima gara col Genoa ... Su quest'ultimo caso, però, è arrivata la precisazione dello ...

Candela: 'Roma, sei più forte dell'Ajax. Al 99% passi, ma non fare la stupida...' 'Quello era un grande Ajax con un giovane Ibrahimovic, con Litmanen, Van der Meyde, Chivu, Van der ... Se la Roma ritiene che Fonseca è l'allenatore giusto allora deve puntarci in ogni caso. Certo, io ...

QS - Ecco cosa rischia Ibra Il Quotidiano Sportivo si sofferma sul caso Ibrahimovic. Secondo il quotidiano Aftonbladet lo svedese avrebbe violato il codice etico FIFA e UEFA, in quanto socio del marchio di scommesse ...

Zlatan Ibrahimovic/ Socio di società scommesse: “Viola codice Fifa”. Cosa rischia? Zlatan Ibrahimovic è socio di una società di scommesse, sscrive un giornale svedese: violazione del codice Fifa, Ibra dunque ...

