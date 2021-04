Caso Gasp | i precedenti ai Tribunali Antidoping In Italia Jankto e Totti «perdonati» All’estero quanti guai

(Di giovedì 15 aprile 2021) Non si spengono le polemiche per I 20 giorni di squalifica che rischia Gian Pieroerini per condotta offensiva nei confronti della struttura. Le accuse all’allenatore dell’Atalanta riguardano il comportamento tenuto domenica 7 febbraio in occasione seduta di allenamento …

Fino a quella data filtrerà poco nulla da società e mister, che ha deciso di attendere l'... per iltamponi, poté ottenere il rinvio della prima udienza? Non solo, Gasperini ha anche deciso ...La linea dei Percassi resta zero polemiche e basso profilo, così a protestare è tutta Bergamo, non l'Atalanta. E il deputato - ultrà Belotti ha portato in Parlamento la richiesta di squalifica dell'...Non si spengono le polemiche per I 20 giorni di squalifica che rischia Gian Piero Gasperini per condotta offensiva nei confronti della struttura antidoping. Le accuse all’allenatore dell’Atalanta rigu ...La linea dei Percassi resta zero polemiche e basso profilo, così a protestare è tutta Bergamo, non l’Atalanta. Ma l’Atalanta non vuol scatenare una tempesta, per questo ha scelto il silenzio Il club b ...