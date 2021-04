Caro benzina spinge l’inflazione: i commenti delle associazioni (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il Caro-benzina fa rialzare la testa all’inflazione, e determina un aggravio di spesa, considerata la totalità dei consumi delle famiglie, pari a +246 euro annui per la famiglia “tipo”, +319 euro per un nucleo con due figli”. Così il Codacons, commenta i dati diffusi oggi dall’Istat.“La corsa dei carburanti alla pompa ha avuto effetti diretti sull’inflazione, con i prezzi che crescono a marzo dello 0,8% su anno – afferma il presidente Carlo Rienzi – Non a caso nel comparto dei trasporti si registrano i rincari più forti, con un incremento medio dei listini del +2,6% su base annua. Questo significa che una famiglia con due figli solo per i propri spostamenti si ritrova a spendere oggi +140 euro all’anno rispetto al 2020?. “Purtroppo siamo in presenza in una inflazione “negativa“, perché ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “Ilfa rialzare la testa al, e determina un aggravio di spesa, considerata la totalità dei consumifamiglie, pari a +246 euro annui per la famiglia “tipo”, +319 euro per un nucleo con due figli”. Così il Codacons, commenta i dati diffusi oggi dall’Istat.“La corsa dei carburanti alla pompa ha avuto effetti diretti sul, con i prezzi che crescono a marzo dello 0,8% su anno – afferma il presidente Carlo Rienzi – Non a caso nel comparto dei trasporti si registrano i rincari più forti, con un incremento medio dei listini del +2,6% su base annua. Questo significa che una famiglia con due figli solo per i propri spostamenti si ritrova a spendere oggi +140 euro all’anno rispetto al 2020?. “Purtroppo siamo in presenza in una inflazione “negativa“, perché ...

