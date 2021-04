Carlo Conti al Top (Dieci) riunisce le famiglie davanti alla tv: gli ospiti della prima puntata (Di giovedì 15 aprile 2021) Niente sabato sera per Carlo Conti , quindi niente scontro con Maria De Filippi, perché il suo feudo acclamato è la prima serata del venerdì. Come ci ha abituato da Tale e Quale Show in poi. Dal 23 ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Niente sabato sera per, quindi niente scontro con Maria De Filippi, perché il suo feudo acclamato è laserata del venerdì. Come ci ha abituato da Tale e Quale Show in poi. Dal 23 ...

Advertising

Raiofficialnews : ?“Complicità, sfida, evasione, gioco: torna #TopDieci, un intrattenimento per tutta la famiglia. Uno show con al ce… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Top dieci', torna Carlo Conti. 'In tv non amo le sfide, faccio quello che mi piace' - raspa90 : RT @repubblica: 'Top dieci', torna Carlo Conti. 'In tv non amo le sfide, faccio quello che mi piace' - ElizabetaS78 : RT @repubblica: 'Top dieci', torna Carlo Conti. 'In tv non amo le sfide, faccio quello che mi piace' - repubblica : 'Top dieci', torna Carlo Conti. 'In tv non amo le sfide, faccio quello che mi piace' -