Cappellini Avsi | “Ad Haiti in migliaia sono ostaggio delle bande armate”

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Haiti appare come un Paese allo sbando, quasi mezzo milione di persone solo nelle bidonville della capitale sono ostaggio delle bande armate, che colpiscono tutti con violenza inaudita. Lavorare in queste condizioni è difficile”. Così all’agenzia Dire Fiammetta Cappellini, referente per il Paese caraibico della Fondazione Avsi. Il “più povero Paese dell’America Latina”, come lo definiscono stime delle Nazioni Unite, attraversa una complicata crisi politica e sociale dal 2018, a cui si aggiungono gli effetti nefasti della pandemia di Covid-19: “Il problema non sono i contagi ma l’impatto della crisi economica globale” avverte Cappellini, che osserva: “La disoccupazione non fa che aumentare. Le elezioni dovevano svolgersi due anni fa e il governo da allora praticamente non c’è”. Proprio ieri il presidente Jovenel Moise ha accettato le dimissioni del primo ministro. Ormai la situazione “sfugge al controllo dello Stato”, dice la responsabile.