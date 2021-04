Caos procure: giudice Angioni, ‘presidente Anm ha sbagliato a omissare gli atti, lasci subito’ (3) (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) – E a chi, tra i colleghi, contesta anche la necessità di tutela della riservatezza, Angioni replica: “anche in seno alla nostra Anm, che è una associazione privata, può effettuarsi il trattamento dei dati nell’ambito delle nostre legittime attività, come espressamente consentito dall’art. 9 co. 2 lett. d) del regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Anche noi dobbiamo rispettare, e rispetteremo, la tutela della privacy, le cui norme si applicheranno in particolare alle chat non rilevanti ai fini deontologici”.I quattro magistrati di ArticoloCentouno chiedono anche nuovi modi per scegliere i componenti del Consiglio superiore della magistratura. “Io sono per il sorteggio temperato del Csm, e per una rotazione dei direttivi e semidirettivi. E’ l’unico sistema”. Proprio ieri è arrivato il risultato del nuovo eletto al Csm ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) – E a chi, tra i colleghi, contesta anche la necessità di tutela della riservatezza,replica: “anche in seno alla nostra Anm, che è una associazione privata, può effettuarsi il trattamento dei dati nell’ambito delle nostre legittimevità, come espressamente consentito dall’art. 9 co. 2 lett. d) del regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Anche noi dobbiamo rispettare, e rispetteremo, la tutela della privacy, le cui norme si applicheranno in particolare alle chat non rilevanti ai fini deontologici”.I quattro magistrati di ArticoloCentouno chiedono anche nuovi modi per scegliere i componenti del Consiglio superiore della magistratura. “Io sono per il sorteggio temperato del Csm, e per una rotazione dei direttivi e semidirettivi. E’ l’unico sistema”. Proprio ieri è arrivato il risultato del nuovo eletto al Csm ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos procure Vaccino senza averne diritto, 4 denunce dei Nas tra Perugia e Terni Il caos del 21 marzo e l'indagine dei Nas Gli accertamenti fanno riferimento al caos del 21 marzo ... Mentre i carabinieri, su delega delle Procure di Perugia e Terni, avevano subito acquisito documenti ...

Chiarezza sulla monnezza L'esposto - denuncia presentato alle Procure di Siracusa e Catania dal Comitato per la salute per la mega discarica di Grotte San Giorgio ... per favore mettetevi d'accordo e non create più caos di ...

Caos procure: giudice Reale, 'magistratura ha perso credibilità, via il presidente Anm' (3) (Adnkronos) - "Chi svolge l'incarico di presidente dell'Anm deve essere credibile e deve dimostrare con i fatti di essere il primo artefice della volontà di porre la questione etica al centro del ...

Fari della Procura sull'appalto del nuovo ospedale di Taranto: indagato il capo di gabinetto della Puglia Finisce nel mirino della procura l’appalto per la costruzione del nuovo ospedale di Taranto. La procura di Bari ha aperto un’inchiesta ...

