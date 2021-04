Caos procure: giudice Angioni, 'presidente Anm ha sbagliato a omissare gli atti, lasci subito' (2) (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - E' un problema "molto serio" per la giudice perché "in questo modo potrebbero scappare tutti dal procedimento disciplinare e non c'è una norma che consenta di riattivare poi il procedimento disciplinare una volta che si dovessero reiscrivere". "Insomma, è un imbroglio, un modo per consentire a chi è coinvolto nelle chat di non essere sottoposto al procedimento disciplinare nell'Anm". I quattro giudici parlano di "insabbiamento" da parte del presidente Santalucia. "Con questo ritardo si è permesso a molti magistrati di dimettersi dall'Anm e di non essere sottoposti a un procedimento disciplinare", dice. E aggiunge: "C'è anche un tentativo in corso di modificare lo Statuto, privando il Parlamentino del potere di bloccare le dimissioni, in modo che chi vuole possa dimettersi dall'Anm e evitare i procedimenti disciplinari. E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - E' un problema "molto serio" per laperché "in questo modo potrebbero scappare tutti dal procedimento disciplinare e non c'è una norma che consenta di rivare poi il procedimento disciplinare una volta che si dovessero reiscrivere". "Insomma, è un imbroglio, un modo per consentire a chi è coinvolto nelle chat di non essere sottoposto al procedimento disciplinare nell'Anm". I quattro giudici parlano di "insabbiamento" da parte delSantalucia. "Con questo ritardo si è permesso a molti magistrati di dimettersi dall'Anm e di non essere sottoposti a un procedimento disciplinare", dice. E aggiunge: "C'è anche un tentativo in corso di modificare lo Statuto, privando il Parlamentino del potere di bloccare le dimissioni, in modo che chi vuole possa dimettersi dall'Anm e evitare i procedimenti disciplinari. E' ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos procure Vaccino senza averne diritto, 4 denunce dei Nas tra Perugia e Terni Il caos del 21 marzo e l'indagine dei Nas Gli accertamenti fanno riferimento al caos del 21 marzo ... Mentre i carabinieri, su delega delle Procure di Perugia e Terni, avevano subito acquisito documenti ...

Chiarezza sulla monnezza L'esposto - denuncia presentato alle Procure di Siracusa e Catania dal Comitato per la salute per la mega discarica di Grotte San Giorgio ... per favore mettetevi d'accordo e non create più caos di ...

Caos procure: giudice Reale, 'magistratura ha perso credibilità, via il presidente Anm' (3) (Adnkronos) - "Chi svolge l'incarico di presidente dell'Anm deve essere credibile e deve dimostrare con i fatti di essere il primo artefice della volontà di porre la questione etica al centro del ...

Fari della Procura sull'appalto del nuovo ospedale di Taranto: indagato il capo di gabinetto della Puglia Finisce nel mirino della procura l’appalto per la costruzione del nuovo ospedale di Taranto. La procura di Bari ha aperto un’inchiesta ...

