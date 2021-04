Cannavaro rivela | “Quando ero all’Inter ho pensato al ritiro”

Leggi su alfredopedulla

Durante una diretta sul proprio profilo Tik Tok, l'ex difensore campione del Mondo, Fabio Cannavaro ha rilasciato una dichiarazione che non è passata inosservata. Ad una domana di un utente, il quale chiedeva se avesse pensato di appendere le scarpe al chiodo in anticipo e in qualche momento di debolezza in particolare, Cannavaro ha risposto sorprendentemente: "Sì, nel 2010 ero avevo una frattura da stress alla tibia. In quell'anno e mezzo lì ho sofferto veramente tanto e ad un certo punto mi venne questo pensiero. Un pensiero che poi fortunatamente ho buttato via". Sappiamo tutti che poi la carriera di Fabio Cannavaro è proseguita con la vittoria della Coppa del Mondo oltre che alla sua esperienza in Spagna con la maglia del Real Madrid.