Cancro al seno in gravidanza | un nuovo studio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova ricerca guidata dal Garvan Institute of Medical Research ha rivelato come le cellule tumorali delche si sviluppano durante o dopo lacambino il loro ambiente per formare tumori più aggressivi. Nei modelli sperimentali dialassociato alla, i ricercatori hanno scoperto che le cellule tumorali inviano segnali al tessuto connettivo intorno a loro, per innescare un’infiammazione incontrollata e rimodellare il tessuto, che a sua volta aiuta ila diffondersi. “I tumori alche sorgono durante o poco dopo lasono altamente aggressivi in quanto spesso diventano resistenti alle terapie standard. Con il 50% dei casi mortali, sono urgentemente necessarie migliori opzioni terapeutiche”, ...

A Brindisi le conseguenze saranno presto evidenti, perché si continua ad attingere sempre dai reparti di senologia per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid? ma dialsi muore lo ...... Cuore di Donna, Fondazione di Giulio desiderano stigmatizzare le decisioni dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi di penalizzare continuamente le opportunità per le donne malate dialla ...I ricercatori si sono: "prefissati di capire come la gravidanza innesca un cancro al seno aggressivo e il trattamento migliore da attuare" ...Raccolta di fondi per regalare un reggiseno alle donne ugandesi reduci da un intervento di mastectomia. L'associazione Afron - Oncologia per l'Africa si batte per la prevenzione e le cure ...