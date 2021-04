Can Yaman sparito da Instagram: il motivo sul profilo disattivato dopo le critiche a lui e Diletta Leotta (Di giovedì 15 aprile 2021) La relazione di Can Yaman e Diletta Leotta si sta rivelando più ostica del previsto da gestire: le fan dell’attore turco, un vero sex symbol, non accettano di buon grado l’amore per la conduttrice sportiva nostrana e si sono fatte sentire. Tanto da portare il protagonista della soap ‘Daydreamer’ a sparire definitivamente da Instagram. Can Yaman sparito da Instagram, i rumor sul gesto Qualche tempo fa Can aveva rinunciato al profilo Twitter, ora risulta chiuso il profilo Instagram dove aveva accumulato più di 8milioni di followers. #CanYaman dopo aver disattivato il suo profilo Twitter alcuni mesi fa, sembrerebbe che abbia appena ... Leggi su funweek (Di giovedì 15 aprile 2021) La relazione di Cansi sta rivelando più ostica del previsto da gestire: le fan dell’attore turco, un vero sex symbol, non accettano di buon grado l’amore per la conduttrice sportiva nostrana e si sono fatte sentire. Tanto da portare il protagonista della soap ‘Daydreamer’ a sparire definitivamente da. Canda, i rumor sul gesto Qualche tempo fa Can aveva rinunciato alTwitter, ora risulta chiuso ildove aveva accumulato più di 8milioni di followers. #Canaveril suoTwitter alcuni mesi fa, sembrerebbe che abbia appena ...

