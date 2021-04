Can Yaman sparisce da Instagram: le ipotesi (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime ore, i fan di Can Yaman sono in grande apprensione: il loro beniamino è sparito da Instagram. Per quale motivo il fidanzato di Diletta Leotta ha preso questa decisione? Al momento, le ipotesi sono diverse. Can Yaman sparisce da Instagram Can Yaman è sparito da Instagram, così, da un momento all'altro. E' proprio per questo motivo che i suoi tantissimi fan sono andati nel panico. Come mai il fidanzato di Diletta Leotta ha preso questa decisione? Al momento, l'attore di Daydreamer non ha fornito alcuna spiegazione, ma sul web sono spuntate delle ipotesi. La prima riguarda proprio la sua storia d'amore con la conduttrice sportiva. Sono molti, infatti, quelli che li hanno attaccati perché ritengono che questa relazione sia ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime ore, i fan di Cansono in grande apprensione: il loro beniamino è sparito da. Per quale motivo il fidanzato di Diletta Leotta ha preso questa decisione? Al momento, lesono diverse. CandaCanè sparito da, così, da un momento all'altro. E' proprio per questo motivo che i suoi tantissimi fan sono andati nel panico. Come mai il fidanzato di Diletta Leotta ha preso questa decisione? Al momento, l'attore di Daydreamer non ha fornito alcuna spiegazione, ma sul web sono spuntate delle. La prima riguarda proprio la sua storia d'amore con la conduttrice sportiva. Sono molti, infatti, quelli che li hanno attaccati perché ritengono che questa relazione sia ...

Notizia nera per Can Yaman, costretto a incassare un colpo pesante Pubblicato il 15 - 04 - 2021 alle ore 13:54.

Can Yaman sparisce dai social: disattivato il profilo dell'attore Sono tante le fan che hanno imparato ad amare il famoso attore di 'Daydreamer'; parliamo infatti di Can Yaman . L'attore col tempo ha saputo dimostrare le proprie doti di attore ma soprattutto è molto apprezzato dalle fan anche per il suo fascino latino che di certo non guasta nel mondo dello ...

Can Yaman: partito per la Turchia il 12 aprile. Ecco perchè E'ormai quasi ufficiale la partenza di Can Yaman per la Turchia. L'attore di DayDreamer ha lasciato l'Italia il 12 aprile. Le fan sono preoccupate soprattutto perchè Can ha disattivato il suo account.

Can Yaman sparisce dai social, follower spiazzate: effetto Diletta Leotta? La storia d'amore con Diletta Leotta, regina dei social, ha forse spinto l'attore turco a cancellare il suo profilo Instagram? Ecco la sorpresa che hanno trovato stamattina le sue ...

