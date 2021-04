Campania verso zona arancione, Sicilia rischia zona rossa (Di giovedì 15 aprile 2021) La Campania verso la zona arancione con regole meno rigide rispetto a quelle attuali, la Sicilia a rischio zona rossa con restrizioni quasi a livello lockdown. In attesa di rivedere in Italia la zona gialla e delle decisioni del governo sulle possibili riaperture, per alcune regioni non sono da escludere cambi di colore già dalla prossima settimana con regole e divieti più o meno rigidi in base alle due fasce di rischio Covid attualmente previste. Domani è prevista la consueta riunione della cabina di regia dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute con il monitoraggio settimanale sui contagi. La mappa del paese non sarà in ogni caso stravolta. Attualmente quasi tutta Italia è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Lalacon regole meno rigide rispetto a quelle attuali, laa rischiocon restrizioni quasi a livello lockdown. In attesa di rivedere in Italia lagialla e delle decisioni del governo sulle possibili riaperture, per alcune regioni non sono da escludere cambi di colore già dalla prossima settimana con regole e divieti più o meno rigidi in base alle due fasce di rischio Covid attualmente previste. Domani è prevista la consueta riunione della cabina di regia dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute con il monitoraggio settimanale sui contagi. La mappa del paese non sarà in ogni caso stravolta. Attualmente quasi tutta Italia è ...

infoitinterno : Campania verso zona arancione, Sicilia rischia zona rossa - SollazzoRosa : @Cartabellotta Un esempio: miei amici nel Lazio scegliendo il punto vaccinale finiscono per scegliere anche tipo di… - cn1926it : Repubblica – #Covid19, #Campania verso la #zonaarancione: tre regioni restano in rosso - MatthewWoody : RT @GiovaQuez: Puglia e Valle d’Aosta rosse per incidenza settimanale che dovrebbe essere sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la… - MatteoDiLallo : RT @GiovaQuez: Puglia e Valle d’Aosta rosse per incidenza settimanale che dovrebbe essere sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la… -