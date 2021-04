Campania arancione | ultimi dati decisivi | contagi in crescita ma cala l' indice Rt

(Di giovedì 15 aprile 2021) Laè attesa oggi alla prova del nove per passare, da lunedì prossimo, in zonadopo due cicli, di 14 giorni, trascorsi in lockdown. L?esame è in programma...

rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - infoitinterno : Campania Arancione? Se cosi fosse, attenti a un arbitrario “Liberi tutti” - n0st4Igia : ma è ufficiale che la campania diventerà arancione? - yanez72 : Con questi dati e questo andazzo di comportamenti, vorrebbero la #Campania zona arancione? - Mauro73432329 : Covid, lo scenario migliora. Campania verso l’arancione, Sicilia verso il rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Campania arancione

In areasi collocano le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, ... Si sono confermate in area rossa le regioni, Puglia e Valle d'Aosta. Inle scuole ......in gran parte, a rischiare la zona rossa potrebbe essere la Sicilia, che si aggiungerebbe così a Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta nell'area delle misure più restrittive. La, invece,...La Campania è attesa oggi alla prova del nove per passare, da lunedì prossimo, in zona arancione dopo due cicli, di 14 giorni, trascorsi in lockdown. L’esame è in ...Covid: Lunedì 12 aprile il diffuso suono di campanelle nelle scuole della penisola ha registrato la presenza di quasi 6,6 milioni di alun..