Campagna vaccinale | cosa accadrà in Italia dopo lo stop di J&J?

J&J è stato al momento stoppato, cosa succederà ora alla Campagna vaccinale? Secondo i dati, la Campagna potrà procedere a un ritmo similare, nonostante lo stop. L'Ema, intanto, fa sapere di star "indagando sui casi segnalati". Potrebbero essere però necessari circa 10 giorni prima di poter avere più informazioni in merito, gli esperti USA si riuniranno a breve per raccogliere dati ed informazioni. Ciò che è certo è che ci sarà una fornitura aggiuntiva di Pfizer-BioNTech: sono circa 7 milioni le dosi attese entro fine giugno. Con queste dosi, l'immunizzazione dei più anziani arriverà alla sua totalità. La Campagna vaccinale, come noto, al momento è concentrata principalmente su over 80 e sulla fascia che va dai 70 ai 79, che è la fascia in ...

