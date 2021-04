Camille Cabaltera, il 16 aprile uscirà in radio il nuovo singolo Scegli [VIDEO] (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 16 aprile sarà disponibile in radio Scegli di Camille Cabaltera. Il nuovo singolo è tratto dal film Disney Raya e l’ultimo drago Venerdì 16 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica il singolo di Camille Cabaltera, Scegli. Versione italiana di Lead The Way, Scegli è un estratto della colonna sonora del film targato Walt Disney Animation Studios Raya e l’ultimo drago. Scegli, nella versione originale è stato scritto ed eseguito da Jhené Aiko, candidata ai Grammy. Nella clip ufficiale, pubblicato lo scorso marzo – la cantautrice classe ’99 che ha debuttato a Ti lascio una canzone e partecipato all’undicesima edizione di X ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 16sarà disponibile indi. Ilè tratto dal film Disney Raya e l’ultimo drago Venerdì 16sarà disponibile in rotazionefonica ildi. Versione italiana di Lead The Way,è un estratto della colonna sonora del film targato Walt Disney Animation Studios Raya e l’ultimo drago., nella versione originale è stato scritto ed eseguito da Jhené Aiko, candidata ai Grammy. Nella clip ufficiale, pubblicato lo scorso marzo – la cantautrice classe ’99 che ha debuttato a Ti lascio una canzone e partecipato all’undicesima edizione di X ...

Ultime Notizie dalla rete : Camille Cabaltera Grifone, stai sul pezzo: alla Scala del calcio è sfida a suon di musica Da circa un mese, su Genoa Channel, c'è la rubrica musicale Sound On, condotta dalla cantante Camille Cabaltera. In ogni puntata un rossoblù si racconta tra domande e canzoni. Melegoni, che col Milan ...

Raya e l'ultimo Drago: online il brano cantato da Camille Cabaltera Il brano dal titolo 'Sceglie' è presente nei titoli di coda del film diretto da Paul Briggs e Dean Wellins , ed è cantato da Camille Cabaltera , giovanissima cantautrice e polistrumentista, ...

Camille Cabaltera, il 16 aprile uscirà in radio il nuovo singolo Scegli [VIDEO] Il 16 aprile sarà disponibile in radio Scegli di Camille Cabaltera. Il nuovo singolo è tratto dal film Disney Raya e l'ultimo drago ...

Grifone, stai sul pezzo: alla Scala del calcio è sfida a suon di musica Genova – «Che rumore fa la felicità?», si chiedono da anni i Negrita. «Depende», avrebbe risposto Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo, scomparso l’anno scorso. Già, dipende. Nel calcio, la felicità ...

