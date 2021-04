Call of Duty Mobile: Nuovo Torneo da 2 milioni di dollari (Di giovedì 15 aprile 2021) Activision ha appena annunciato il ritorno del Torneo mondiale di Call of Duty®: Mobile, presentato da Sony. A partire dal 3 giugno 2021, i migliori giocatori di Call of Duty: Mobile potranno competere per vincere premi in-game e una parte del montepremi totale, dal valore di oltre 2 milioni di dollari (USD). “Ogni giorno, milioni di giocatori di Call of Duty: Mobile, si divertono giocando al nostro gioco”, ha dichiarato Mattt Lewis, Vice Presidente del reparto Mobile di Activision. “Dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di aumentare il montepremi in palio e il numero di squadre che potranno qualificarsi, in modo da spingere i ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 aprile 2021) Activision ha appena annunciato il ritorno delmondiale diof®:, presentato da Sony. A partire dal 3 giugno 2021, i migliori giocatori diofpotranno competere per vincere premi in-game e una parte del montepremi totale, dal valore di oltre 2di(USD). “Ogni giorno,di giocatori diof, si divertono giocando al nostro gioco”, ha dichiarato Mattt Lewis, Vice Presidente del repartodi Activision. “Dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di aumentare il montepremi in palio e il numero di squadre che potranno qualificarsi, in modo da spingere i ...

