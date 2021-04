Calciomercato Napoli, Lamela il sogno di De Laurentis: vicino il ritorno in Serie A. Le ultime (Di giovedì 15 aprile 2021) Erik Lamela sarebbe molto vicino al rientro in Serie A.Duttile trequartista dalla sopraffina classe in mezzo al campo, l'ex giocatore della Roma ha dimostrato negli ultimi anni di essere ancora una pedina di assoluto lustro nel panorama calcistico europeo. Nonostante questo, le ultime annate passate tra le fila del Tottenham non hanno riservato moltissime gioie all'argentino, che per la prossima stagione è in cerca di riscatto in un altro contesto tecnico che posa esaltare al meglio le sue caratteristiche.Calciomercato Juventus, occhi puntati su Aguero: l’offerta di Agnelli e il nodo Barcellona. Le ultimeConsiderando proprio quest'ultima volontà da parte del giocatore, diversi club si sono mossi per sondare i margini di un eventuale affare con la società britannica. Tra questi anche ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Eriksarebbe moltoal rientro inA.Duttile trequartista dalla sopraffina classe in mezzo al campo, l'ex giocatore della Roma ha dimostrato negli ultimi anni di essere ancora una pedina di assoluto lustro nel panorama calcistico europeo. Nonostante questo, leannate passate tra le fila del Tottenham non hanno riservato moltissime gioie all'argentino, che per la prossima stagione è in cerca di riscatto in un altro contesto tecnico che posa esaltare al meglio le sue caratteristiche.Juventus, occhi puntati su Aguero: l’offerta di Agnelli e il nodo Barcellona. LeConsiderando proprio quest'ultima volontà da parte del giocatore, diversi club si sono mossi per sondare i margini di un eventuale affare con la società britannica. Tra questi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Caos Dal Pino, arriva la difesa del Milan con Scaroni: 'Sta facendo un buon lavoro, ho votato per lui' Commenta per primo Il caos esploso attorno al presidente della Lega Serie A, Paolo dal Pino, sfiduciato dai presidenti di Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Verona, Atalanta e Fiorentina, sta dividendo il mondo politico del calcio e attraverso l'Ansa sono arrivate le dichiarazioni, in difesa del numero 1 di via Rosellini, del presidente ...

Vidal è l'unica nota stonata dell'Inter, tra problemi fisici e scarsa affidabilità: ecco le tre offerte dall'estero L'ultimo report narra di un allenamento a parte anche nell'ultima seduta dei nerazzurri, in vista della trasferta di Napoli: il fastidio al ginocchio che lo tormenta da qualche tempo potrebbe ...

Calciomercato Roma, futuro Sarri | Doppia conferma Calciomercato Roma, l'ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea, Maurizio Sarri, è sempre più vicino alla panchina giallorossa ...

Koulibaly e Manolas «contro» Osimhen: «Victor, fai attenzione» Morale alto in casa Napoli, lo si intuisce anche dai simpatici contenuti social che gli azzurri pubblicano dai loro account personali. Oggi è il turno di Kalidou Koulibaly che insieme a ...

