Calciomercato Napoli | cercasi terzino sinistro | Opzione in Olanda

Il Napoli è a caccia di un terzino sinistro per la prossima stagione: nuovo nome in Olanda Il Napoli è a lavoro per rinforzare le face, in particolare la corsia…

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Torino, Cairo contro Agnelli & Co.: 'Dal Pino sta lavorando bene' Dopo la lettera firmata da sette società di serie A (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona) che hanno chiesto le dimissioni del presidente della Lega Paolo Dal Pino, il patron del Torino , Urbano Cairo , è intervento a difesa del massimo dirigente della Lega. 'Quando Paolo ...

Maradona jr: 'De Paul lascerà di sicuro l'Udinese. Inter e Milan fanno sul serio, io lo vorrei al Napoli' Il Napoli non ama far lievitare i prezzi dei giocatori che cerca. Su De Paul si potrebbe fare un'eccezione sul piano anagrafico perché ha ancora margini di crescita, è abbastanza giovane per il ...

ESCLUSIVA IN – Pistocchi: «Partner Suning: novità solo dopo Napoli-Inter» Maurizio Pistocchi, giornalista di Sport Mediaset, è intervenuto in diretta annunciando novità su Suning, dopo Napoli-Inter.

PRADÈ-GORETTI-GATTUSO: UN TRIO CHE PRENDE FORMA Rocco Commisso ragiona, telefona, si confronta con Joe Barone, come oggi prima di andare al centro sportivo... Il presidente è tornato per stare con la squadra, ma non smette un attimo ...

