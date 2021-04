Calciomercato Milan – Non è tramontata la pista Édouard | il punto

(Di giovedì 15 aprile 2021) Le ultime news suldel: Odsonne, bomber francese del Celtic, potrebbe approdare in rossonero in estate

Commenta per primo Secondo Mundo Deportivo , in estate il Barcellona comprerà un difensore centrale mancino per rimpiazzare il partente Umtiti . I principali obiettivi sono Alessio Romagnoli del, Lisandro Martinez dell'Ajax, che piace anche a Roma e Lazio , e Marcos Senesi del Feyenoord, nel mirino del Napoli per il dopo Koulibaly. Le alternative low cost sono invece Aissa Mandi che si ...E' vero che ilha già alzato l'offerta da 6 a 8 milioni, ma pensando al futuro, oltre la grave crisi attuale quindi, non ci sembra uno scandalo trovare un'intesa a quota 10, facendo scendere di ...L'Atalanta durante lo scorso mercato di riparazione del mese di Gennaio ha salutato uno dei suoi senatori, l'attaccante ...La redazione di Calciomercato.com si concentra anche sulla ... tra queste c'è anche il Milan, che con Elliott segue una linea verde di giovani promesse che hanno già avuto esperienza anche ...