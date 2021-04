Calciomercato: Lamela verso il ritorno in Italia, Napoli in vantaggio su Roma e Milan (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel futuro dell’argentino pare esserci il ritorno in Italia Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, parla di Erik Lamela. L’argentino ex Roma sarebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel futuro dell’argentino pare esserci ilinIl Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, parla di Erik. L’argentino exsarebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

phierpez : CDS – #Napoli in pole per Erik #Lamela! ????Notizia sfuggita ai pseudo esperti di calciomercato (Vedi Venerato, Fedel… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??CDS – #Napoli in pole per Erik #Lamela! #Adl avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni con l'entourage del c… - SiamoPartenopei : Lamela-Napoli, contatti intensi! 'E' vicinissimo al ritorno in Italia'. I dettagli - infoitsport : Calciomercato Napoli: contatti con Lamela e De Paul - _SiGonfiaLaRete : #Calciomercato, #Lamela verso il ritorno in #SerieA: #Napoli in vantaggio su #Roma e #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lamela Lamela - Napoli, CorSport: contatti intensi, ha detto sì al taglio ingaggio! Via libera, i dettagli Calciomercato Napoli , le ultimissime oggi. Clamorosa indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport . Secondo il quotidiano la Ssc Napoli sarebbe sulle tracce di Erik Lamela, ...

Tottenham: 4 giocatori in uscita Commenta per primo Secondo il Daily Mail il Tottenham a fine stagione saluterà quattro giocatori: Serge Aurier, Hugo Lloris, Erik Lamela e Juan Foyth.

Lamela al Napoli: il sorpasso a sorpresa di De Laurentiis L'entourage del talento del Tottenham, in scadenza di contratto nel 2022, ha avuto contatti molto intensi con la società partenopea: Erik vuole tornare in Italia ...

CdS – Il Napoli pensa al colpo Lamela: azzurri in pole sul talento argentino Potrebbe essere Erik Lamela il primo grande colpo della sessione di calciomercato in casa Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il ...

