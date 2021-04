Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Icardi | C’è l’accusa: “Una pazzia!” (Di giovedì 15 aprile 2021) Calciomercato Juventus, la suggestione di un maxi-scambio Dybala-Icardi col PSG fa infuriare Luciano Moggi: “Sarebbe una pazzia!”, stigmatizza l’ex DG bianconero Finito ai margini delle rotazioni di Andrea Pirlo, il futuro… L'articolo Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Icardi C’è l’accusa: “Una pazzia!” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 15 aprile 2021), la suggestione di un maxi-col PSG fa infuriare Luciano Moggi: “Sarebbe una”, stigmatizza l’ex DG bianconero Finito ai margini delle rotazioni di Andrea Pirlo, il futuro… L'articoloC’è: “Una” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

