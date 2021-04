Calciomercato Juventus | doppio ‘rifiuto’ | Mistero Ronaldo!

Leggi su calciomercatonews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tra i temi caldi in casavi è certamente il destino di Cristiano Ronaldo, ancora da decifrare: ‘batosta’ per l’asso portoghese che vede chiudersi due strade per il suo… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.