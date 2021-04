Calciomercato Juventus | blitz di Raiola per Kean C’è il prezzo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Moisee il futuro. Il giocatore del Psg è conteso tra Juve e Inter: ildialla Continassa potrebbe aprire nuovi scenari Ieri, alla Continassa, si è visto. L’agente potrebbe aver aperto con i bianconeri anche discorsi riguardo Moise, ex attaccante della Juve poi passato all’Everton e ora in prestito al Psg. Come rivela Tuttosport, il giovane attaccante risponde al profilo che Paratici vuole per l’attacco futuro. Per l’attaccante, rivela il quotidiano, potrebbero bastare anche 50 milioni. Sul giovane c’è anche l’Inter, che potrebbe giocarsi la carta Vecino. Non è dunque escluso che si sviluppi un vero e proprio derby d’Italia. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Però laanche in questa stagione ha avuto conferme su una convinzione piuttosto radicata alla Continassa, e non solo lì: avere un nucleo di giocatori azzurri - top aiuta. Aiuta l'allenatore, ...... la conferma di Paolo Di Canio che fa rizzare le antenne allae le altre italiane L'... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube Salah © ...Classifiche, prestazioni e casse dei club. Questo l'ultimo studio proposto da Calcio & Finanza, che ha analizzato gli attuali risultati in campionato delle squadre italiane comparandoli ...Stamattina altro tampone per il centrocampista: in caso di negatività sarà a disposizione di Gasperini Continua la marcia di avvicinamento dell’Atalanta in programma sabato pomeriggio al Gewiss Stadiu ...