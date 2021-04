Calciomercato – Il Barcellona si fionda su Mandi: è sfida ad Inter e Lione (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Barcellona su Aissa Mandi Non c’è solo l’Inter su Aissa Mandi il difensore algerino del Betis Siviglia in scadenza di contratto il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul centrale classe ’91. Il club catalano oltre ai nerazzurri dovrà superare la concorrenza del Lione, senza dimenticare un possibile rinnovo last minute con il suo attuale club. (fonte: Mundo Deportivo) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilsu AissaNon c’è solo l’su Aissail difensore algerino del Betis Siviglia in scadenza di contratto il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, anche ilavrebbe messo gli occhi sul centrale classe ’91. Il club catalano oltre ai nerazzurri dovrà superare la concorrenza del, senza dimenticare un possibile rinnovo last minute con il suo attuale club. (fonte: Mundo Deportivo) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

cmercatoweb : ???? #Inter, contatti per il difensore in Spagna, ma attenzione al #Barcellona che potrebbe sfilare il colpo a zero - sportli26181512 : Barcellona, due inglesi pronte a soffiare Eric Garcia: Secondo il quotidiano catalano Sport, Chelsea ed...… - cmercatoweb : ???? Offerta al ribasso per #Messi: l'#Inter ci prova. Cifre e dettagli dell'affare - ferrante_pie : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @mundodeportivo, il @FCBarcelona pensa a #Romagnoli - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @mundodeportivo, il @FCBarcelona pensa a #Romagnoli - #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Barcellona Ranking Uefa: Juve raggiunta dal Manchester City I bavaresi, con 134.000 punti, sono seguiti dal Real Madrid (126.000) e dal Barcellona (122.000). Ai piedi del podio delle regine d'Europa, il Manchester City - giustiziere nei quarti di finale del ...

Monza, UFFICIALE: operato Lamanna, 5 mesi di stop ... 'Dopo l'infortunio di settimana scorsa in allenamento, Eugenio Lamanna si è recato a Barcellona per un consulto ortopedico dal Professor Cugat, che ha suggerito un trattamento conservativo. I tempi ...

Calciomercato, richiesta shock di Haaland: vuole 35 milioni di euro a stagione Calciomercato: le ultime sul futuro di Haaland. Come detto dunque, è difficile pensare che l'anno prossimo Erling Haaland vestirà ancora la maglia del Borussia Dortmund. In molt ...

Calciomercato Lazio, Raul Moro tesoro da blindare: contatti per il rinnovo La Lazio l’ha pagato quasi 6 milioni di euro nell’estate del 2019, Tare stravede per questo ragazzo, l’ha strappato al Barcellona e soprattutto alla ... (fischio d’inizio fissato per le ore 13).

I bavaresi, con 134.000 punti, sono seguiti dal Real Madrid (126.000) e dal(122.000). Ai piedi del podio delle regine d'Europa, il Manchester City - giustiziere nei quarti di finale del ...... 'Dopo l'infortunio di settimana scorsa in allenamento, Eugenio Lamanna si è recato aper un consulto ortopedico dal Professor Cugat, che ha suggerito un trattamento conservativo. I tempi ...Calciomercato: le ultime sul futuro di Haaland. Come detto dunque, è difficile pensare che l'anno prossimo Erling Haaland vestirà ancora la maglia del Borussia Dortmund. In molt ...La Lazio l’ha pagato quasi 6 milioni di euro nell’estate del 2019, Tare stravede per questo ragazzo, l’ha strappato al Barcellona e soprattutto alla ... (fischio d’inizio fissato per le ore 13).