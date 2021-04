Calciomercato Bologna: Arnautovic è il sogno. C’è anche Simeone (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Bologna pensa sempre più intensamente ad Arnautovic: l’ex Inter è il sogno per il mercato. L’alternativa è il Cholito Simeone Il Bologna, dopo una stagione tranquilla e con la salvezza praticamente acquisita, pensa già alla prossima stagione e a come migliorare la squadra soprattutto in attacco. Come riporatato dal Corriere dello Sport, il sogno è sempre Marko Arnautovic: l’ex Inter è il preferito di Sinisa Mihajlovic. L’alternativa però è già pronta: si pensa al Cholito Simeone, a maggior ragione se il Cagliari non dovesse riuscire a salvarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilpensa sempre più intensamente ad: l’ex Inter è ilper il mercato. L’alternativa è il CholitoIl, dopo una stagione tranquilla e con la salvezza praticamente acquisita, pensa già alla prossima stagione e a come migliorare la squadra soprattutto in attacco. Come riporatato dal Corriere dello Sport, ilè sempre Marko: l’ex Inter è il preferito di Sinisa Mihajlovic. L’alternativa però è già pronta: si pensa al Cholito, a maggior ragione se il Cagliari non dovesse riuscire a salvarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A Bologna entrato in funzione un algoritmo che fa due cose contemporaneamente: individua gli evasori della Tari (il 10% dei contribuenti) e abbassa di conseguenza le tariffe per il restante 90%, ...

Calciomercato Bologna, tre nomi per la fascia destra Commenta per primo Il Bologna cerca un terzino sinistro e, secondo Il Resto del Carlino , sono tre i nomi in lizza: Emerson Royal , ora al Betis ma di proprietà del Barcellona, Gonzalo Montiel del River Plate e Andrea ...

Bologna fc, Tomiyasu: da stakanovista a infortunato Bologna, 15 aprile 2021 – Lo strano 2021 di Takehiro Tomiyasu: il difensore giapponese classe 1998 di Fukuoka, dopo un avvio di anno nel quale, anche grazie alla presenza di Soumaoro – che ha saputo ...

Rubate le porte del campo sportivo al Ravone. I volontari: "Aiutateci a salvare il parco" BOLOGNA - Approfittando dei giorni di pioggia, quando in giro c’era poca gente, qualcuno ha sottratto le due porte da calcetto al parco del Super Ravone, il cortile di comunità che lentamente sta pren ...

