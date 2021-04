Calciomercato Atalanta, Gollini tra i partenti: c’è una big di Serie A (Di giovedì 15 aprile 2021) Calciomercato Atalanta: Pierluigi Gollini sarebbe tra i calciatori in partenza e sulle sue tracce ci sarebbe una big del nostro campionato La prossima estate di Calciomercato potrebbe vedere diversi interessanti spostamenti nel ruolo del portiere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pierluigi Gollini potrebbe lasciare l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è alla ricerca di una nuova avventura e sulle sue tracce ci sono Roma e Milan. I rossoneri potrebbero valutare concretamente il suo profilo qualora non arrivi la fumata bianca per il rinnovo di Donnarumma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021): Pierluigisarebbe tra i calciatori in partenza e sulle sue tracce ci sarebbe una big del nostro campionato La prossima estate dipotrebbe vedere diversi interessanti spostamenti nel ruolo del portiere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pierluigipotrebbe lasciare l’. Il portiere nerazzurro è alla ricerca di una nuova avventura e sulle sue tracce ci sono Roma e Milan. I rossoneri potrebbero valutare concretamente il suo profilo qualora non arrivi la fumata bianca per il rinnovo di Donnarumma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Arbitri #SerieA: #Rizzoli non ferma #Maresca. #Orsato per Atalanta-Juve, Napoli-Inter a #Doveri. Le designazioni https://t.co… - sportli26181512 : Atalanta-Juve: arbitra Orsato, ecco assistenti e var: L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assisten… - cmdotcom : Arbitri #SerieA: #Rizzoli non ferma #Maresca. #Orsato per Atalanta-Juve, Napoli-Inter a #Doveri. Le designazioni… - MCalcioNews : Ethan Butera, Atalanta e Juventus sul difensore dell'Anderlecht - ferrante_pie : RT @MilanNewsit: Atalanta, Gollini in uscita: ci sono Milan e Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Roma, retroscena Karsdorp. Il papà: 'Aveva accettato il Genoa. Poi...' Commenta per primo La storia del calciomercato, si sa, è zeppa di trattative sfumate un attimo prima di concretizzarsi. In questa ... Stavamo trattando con Atalanta e Genoa. Con il Genoa avevamo quasi ...

Atalanta - Juve: arbitra Orsato, ecco assistenti e var Atalanta - Juventus domenica ore 15.00 Orsato Giallatini - Preti Iv: Sacchi Var: Fabbri Avar: Liberti

Gosens racconta la durezza di Gasperini: “Mi faceva male quello che diceva” Robin Gosens sa bene cosa significhi soffrire e sgobbare duro per farsi largo nella corsa al successo che alla fine premierà pochi. Lui oggi è uno di quei pochi, ma all'inizio della sua carriera le co ...

Attenti a quei due: Napoli-Inter arbitra Doveri con Mazzoleni al Var Quello che i tifosi del Napoli non volevano invece è arrivato: sarà infatti la coppia Doveri come arbitro di campo e Mazzoleni al var ...

Commenta per primo La storia del, si sa, è zeppa di trattative sfumate un attimo prima di concretizzarsi. In questa ... Stavamo trattando cone Genoa. Con il Genoa avevamo quasi ...- Juventus domenica ore 15.00 Orsato Giallatini - Preti Iv: Sacchi Var: Fabbri Avar: LibertiRobin Gosens sa bene cosa significhi soffrire e sgobbare duro per farsi largo nella corsa al successo che alla fine premierà pochi. Lui oggi è uno di quei pochi, ma all'inizio della sua carriera le co ...Quello che i tifosi del Napoli non volevano invece è arrivato: sarà infatti la coppia Doveri come arbitro di campo e Mazzoleni al var ...