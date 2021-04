Calcio, UEFA: competizioni europee, cambio sulla la regola dei gol in trasferta? (Di giovedì 15 aprile 2021) Giocare a porte chiuse, in stadi dove il fattore campo non esiste, potrebbe portare a un’accelerazione sulla discussione relativa alla valenza dei gol in trasferta nelle sfide ad eliminazione diretta delle coppe europee. E’ questa l’indiscrezione che rimbalza dagli ambienti vicini alla UEFA. Come riporta il Sun infatti, il governo continentale del pallone sarebbe pronto a mettere le mani su un meccanismo che “avrebbe fatto il suo tempo” e che peraltro toglie spettacolo. La regola attualmente è strutturata in maniera tale che se due squadre abbiano pareggiato con il medesimo punteggio sia all’andata sia al ritorno (un doppio 1-1, per esempio), i supplementari si giochino comunque con la regola del gol in trasferta dal valore doppio a favore della squadra ospite, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Giocare a porte chiuse, in stadi dove il fattore campo non esiste, potrebbe portare a un’accelerazionediscussione relativa alla valenza dei gol innelle sfide ad eliminazione diretta delle coppe. E’ questa l’indiscrezione che rimbalza dagli ambienti vicini alla. Come riporta il Sun infatti, il governo continentale del pallone sarebbe pronto a mettere le mani su un meccanismo che “avrebbe fatto il suo tempo” e che peraltro toglie spettacolo. Laattualmente è strutturata in maniera tale che se due squadre abbiano pareggiato con il medesimo punteggio sia all’andata sia al ritorno (un doppio 1-1, per esempio), i supplementari si giochino comunque con ladel gol indal valore doppio a favore della squadra ospite, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio UEFA Ranking Uefa: Bayern in testa, la Roma può agganciare il Tottenham Il Bayern Monaco resta in testa al ranking UEFA per club anche dopo l'eliminazione dalla Champions League da parte del Paris Saint - Germain. I bavaresi, con 134,000 punti, sono inseguiti dal Real Madrid e dal Barcellona . Fuori dal podio, c'è ...

Serie A, Gravina: "Possibile la riapertura degli stadi prima di giugno" ...è riuscita a ottenere dall'UEFA la conferma di Roma tra le sedi del prossimo Europeo , aprendo l'Olimpico al 25% della capienza già il prossimo 11 giugno. Il prossimo obiettivo del mondo del calcio è ...

FIGC - CTS, Braconaro: "Pubblico allo stadio? Possibile con una capienza ridotta al 25%, soprattutto per i vaccinati" NAPOLI - Francesco Braconaro, membro del Cts della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Finalmente si riempie il cuore di gioia per la riapertura del pubbl ...

Calcio, UEFA: competizioni europee, cambio sulla la regola dei gol in trasferta? Giocare a porte chiuse, in stadi dove il fattore campo non esiste, potrebbe portare a un'accelerazione sulla discussione relativa alla valenza dei gol in trasferta nelle sfide ad eliminazione diretta ...

