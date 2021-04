Calcio: Skriniar, 'l'eliminazione in Champions ci ha unito e dato più forza' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'eliminazione in Champions ci ha unito e dato più forza". Lo dice il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ai microfoni di Sky Sport. "Ora raccogliamo i frutti di un lavoro che abbiamo fatto in un anno e mezzo. Siamo contenti e orgogliosi di questo e vogliamo continuare così", aggiunge il 26enne slovacco. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'inci hapiù". Lo dice il difensore dell'Inter, Milan, ai microfoni di Sky Sport. "Ora raccogliamo i frutti di un lavoro che abbiamo fatto in un anno e mezzo. Siamo contenti e orgogliosi di questo e vogliamo continuare così", aggiunge il 26enne slovacco.

Calcio: Inter; Skriniar, scudetto? Prima arriva e meglio è
Lo ha detto Milan Skriniar, difensore dell'Inter, intervistato da Sky Sport. "Cosa ci dice Conte? Che dobbiamo lavorare e non dobbiamo guardare la classifica, solo prepararci per l'avversario che ..."

Inter, si punta sulla linea verde. Il profilo del (probabile) nuovo rinforzo Se tornasse a disposizione di Conte potrebbe svolgere sia il ruolo di vice Skriniar che di Bastoni . Nel caso tornasse alla base Vanheusden dovrebbe ambientarsi sia al calcio italiano che alla difesa ...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Scudetto? Conte ci dice di non fare calcoli". Così il difensore dell'Inter Milan Skriniar ai microfoni di Sky Sport. "Non avremmo mai pensato di avere questo vantaggio a o ..."

Calcio: Skriniar, ‘l’eliminazione in Champions ci ha unito e dato più forza’ Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “L’eliminazione in Champions ci ha unito e dato più forza”. Lo dice il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ai microfoni di Sky Sport. “Ora raccogliamo i frutti di un lavo ...

