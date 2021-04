Calcio: Roma in semifinale di Europa League, Dzeko risponde a Brobbey, con l'Ajax basta l'1-1 (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - La Roma vola in semifinale di Europa League. Ai giallorossi basta un pari per 1-1 all'Olimpico contro l'Ajax, battuto 2-1 una settimana fa in Olanda. La squadra di Fonseca fatica contro i lanceri che comandano la partita già nel primo tempo, passano in vantaggio ad inizio ripresa con Brobbey e si vedono annullare il raddoppio, giustamente perché viziato da un intervento irregolare, dall'arbitro Taylor. A salvare la patria giallorossa ci pensa il solito Dzeko che trova il pari al 27', realizzando il trentesimo in Europa con la maglia della Roma. Il primo squillo del match lo regala l'Ajax al 4' con Tadic che si inserisce da sinistra e mette in mezzo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. - (Adnkronos) - Lavola indi. Ai giallorossiun pari per 1-1 all'Olimpico contro l', battuto 2-1 una settimana fa in Olanda. La squadra di Fonseca fatica contro i lanceri che comandano la partita già nel primo tempo, passano in vantaggio ad inizio ripresa cone si vedono annullare il raddoppio, giustamente perché viziato da un intervento irregolare, dall'arbitro Taylor. A salvare la patria giallorossa ci pensa il solitoche trova il pari al 27', realizzando il trentesimo incon la maglia della. Il primo squillo del match lo regala l'al 4' con Tadic che si inserisce da sinistra e mette in mezzo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale ROMA - La Roma è in semifinale di Europa League. A tre anni dall'esaltante cavalcata in Champions, interrotta dal Liverpool, i giallorossi tornano protagonisti in Europa. Nel segno di Dzeko, il più atteso (non ...

Date semifinale Europa League Roma - Manchester United: tutte le info ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match ...

Europa League, ritorno quarti di finale: risultati e marcatori La Roma è in semifinale di Europa League, coi giallorossi altre tre squadre di alto profilo in corsa per vincere la competizione. Ecco dunque risultati e marcatori del ritorno dei quarti di finale.

Roma-Ajax 1-1, cronaca e tabellino Roma-Ajax 1-1, la cronaca. Fonseca rilancia Dzeko dall'inizio, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto. La Roma vuole difendere il 2-1 dell'andata e prova a controllare il ritmo de ...

