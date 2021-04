Advertising

ItaSportPress : Calcio, rassegna stampa dei principali quotidiani italiani ed europei - - sportli26181512 : L'apertura del CorSport: 'Il calcio riapre l'Italia': 'Il calcio riapre l'Italia' è il titolo che campeggia questa… - MilanNewsit : L'apertura del CorSport: 'Il calcio riapre l'Italia' - ItaSportPress : Calcio, rassegna stampa dei principali quotidiani italiani ed europei - - FcInterNewsit : Prima pagina CdS - Il calcio riapre all'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio rassegna

Calcio Hellas

Lo comunica la Uefa, dopo l'ok del Governo italiano a ospitare il pubblico nelle gare dellacontinentale per almeno il 25% della capienza. Il vertice deleuropeo "ritiene che la città ...... occorrono date certe e anche una serie di condizioni precise, che la Federazione e la... "Anche dopo l'ok del Governo alla presenza di pubblico per gli Europei di- conclude Feltrin - ...Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - "Un mese fa io per primo ho lanciato la proposta di vaccinare per tempo gli atleti olimpici polacchi che andranno a Tokyo e la Nazionale che giocherà i prossimi Europei e ...Calcio & Tv: accordo Serie A-Ei Towers – “Prove di media Company”. Dopo il blackout di domenica scorsa di Dazn durante la 32ma giornata di campionato, la Serie A ha approvato a larga maggioranza, il p ...