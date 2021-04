Calcio | Mancini | ' pubblico agli Europei? Spero che l' Italia riparta prima'

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ancona, 15 apr. - (Adnkronos) - "che gli stadi possano riapriredeglidella fine del campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti. Ilripartirà con gli, mache l'". Lo dice il ct azzurro Robertoin merito alla presenza del, con capienza ridotta al 25%, in occasione della partita d'esordio dell'ai campionatidi. "che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche ...

Commenta per primo Viva l'Italia. L'Italia del pallone. L'Italia di Robertoche l'undici giugno, inaugurerà a Roma contro la Turchia il campionato europeo di pallone. ... Per il, ma anche ...Sono queste le parole di Roberto, ct della nazionale italiana di, in risposta alle domande dei cronisti sull'ipotesi di vaccinare il gruppo azzurro prima dei prossimi Europei.,...Ancona, 15 apr. - (Adnkronos) - "Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei, prima della fine del campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problem ...Viva l’Italia. L’Italia del pallone. L’Italia di Roberto Mancini che l’undici giugno, inaugurerà a Roma contro la Turchia il campionato ...