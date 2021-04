Calcio, l’Italia potrebbe usufruire del vaccino anti-Covid prima degli Europei 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali è a lavoro per rispondere ad alcune scadenze importanti e i primi riscontri già ci sono. L’ex fuoriclasse della scherma, visto l’incarico ricevuto, si è attivata per trovare delle soluzioni e l’ok da parte del Governo in merito all’apertura dell’Olimpico di Roma (almeno il 25% della capienza) in vista degli Europei di Calcio è una buona notizia. “Un risultato che non riguarda solo il Calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento simbolo. E’ la luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che l’11 giugno possa essere il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo“, le sue parole di due giorni fa (fonte: Ansa). In questo contesto le intenzioni ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali è a lavoro per rispondere ad alcune scadenze importe i primi riscontri già ci sono. L’ex fuoriclasse della scherma, visto l’incarico ricevuto, si è attivata per trovare delle soluzioni e l’ok da parte del Governo in merito all’apertura dell’Olimpico di Roma (almeno il 25% della capienza) in vistadiè una buona notizia. “Un risultato che non riguarda solo il, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento simbolo. E’ la luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che l’11 giugno possa essere il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo“, le sue parole di due giorni fa (fonte: Ansa). In questo contesto le intenzioni ...

