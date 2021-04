Calcio: l'Istituto di Medicina dello Sport al servizio delle squadre Lega Pro (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Da oggi i club di Lega Pro potranno accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni medico-sanitarie fornite dall'Istituto di Medicina dello Sport, polo di eccellenza di Sport e Salute SpA, che ha il compito di tutelare il benessere psico-fisico degli atleti. Ciò è stato reso possibile grazie ad un accordo siglato quest'oggi a Roma dal Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e dal Presidente di Sport e Salute SpA Vito Cozzoli. La partnership si pone l'obiettivo di integrare l'offerta medico – sanitaria con servizi di qualità e ad alto standard tecnologico, che siano al contempo accessibili a tutti. “La collaborazione con Sport e Salute SpA ci permette di offrire ai nostri club, agli atleti e ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Da oggi i club diPro potranno accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni medico-sanitarie fornite dall'di, polo di eccellenza die Salute SpA, che ha il compito di tutelare il benessere psico-fisico degli atleti. Ciò è stato reso possibile grazie ad un accordo siglato quest'oggi a Roma dal Presidente dellaPro, Francesco Ghirelli, e dal Presidente die Salute SpA Vito Cozzoli. La partnership si pone l'obiettivo di integrare l'offerta medico – sanitaria con servizi di qualità e ad alto standard tecnologico, che siano al contempo accessibili a tutti. “La collaborazione cone Salute SpA ci permette di offrire ai nostri club, agli atleti e ai ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: l'Istituto di Medicina dello Sport al servizio delle squadre Lega Pro... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Al via primo Integrity tour dedicato ai talenti eSerie A Iniziativa Lega serie A, Sportradar e Istituto credito sportivo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo insieme per il primo Integrity Tour dedicato ai ta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo insieme per il primo Integrity Tour dedicato ai ta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo insieme per il primo Integrity Tour dedicato ai ta… -