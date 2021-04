Calcio: Gravina 'avute rassicurazioni su vaccini Nazionale' (Di giovedì 15 aprile 2021) "Rientriamo in quel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell'Europeo. Ho avuto ieri un incontro con alcune autorità e abbiamo avuto rassicurazione in merito. Tutto il gruppo squadra ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Rientriamo in quel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell'Europeo. Ho avuto ieri un incontro con alcune autorità e abbiamo avuto rassicurazione in merito. Tutto il gruppo squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gravina Calcio: Gravina 'avute rassicurazioni su vaccini Nazionale' Tutto il gruppo squadra della Nazionale dovrebbe rientrare tra i vaccinati insieme agli atleti per le Olimpiadi" lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo l'incontro con la ...

Gravina, buone chance di riaprire gli stadi prima di giugno ... lo ha detto il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, dopo l'incontro con la sottosegretaria allo Sport,... Il calcio ha dato una grande testimonianza con l'apertura dell'11 giugno. Tutti vogliamo ripartire, ...

Gravina: "Possibili la riapertura degli stadi entro giugno" Il presidente della FIGC: "Stiamo pensando di riaprire gli impianti in occasione della finale di Coppa Italia" ...

Gravina fiducioso:”Buone possibilità per riaprire gli stadi prima di giugno” Le ultime novità sul fronte della riapertura degli stadi Gabriele Gravina, il numero 1 della Figc, dopo l’incontro con la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, si è espresso in merito alla ri ...

