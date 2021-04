Calcio | Europa League | Manchester United sfiderà Roma in semifinale

(Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. -(Adnkronos) - Sarà ila sfidare laindi. I red devils, già vincitori in Spagna per 2-0, battono con lo stesso punteggio il Granada a Old Trafford. A decidere il match il gol di Cavani al 6' e l'autorete di Vallejo al 90'. L'andata si giocherà il 29 aprile in casa degli inglesi, il ritorno all'Olimpico il 6 maggio. L'altravedrà impegnati l'Arsenal e il Villarreal.

SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - Gazzetta_it : VAR - Ajax: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - Mzucchiatti95 : Contro la scuola calcio più forte d’Europa, il 2002 romano Riccardo Calafiori firma la giocata decisiva. Loro pi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - In semifinale ci saranno Roma, Manchester United, Villarreal e Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

ROMA - La Roma è in semifinale di Europa League. A tre anni dall'esaltante cavalcata in Champions, interrotta dal Liverpool, i giallorossi tornano protagonisti in Europa. Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'Ajax e regala l'1 - 1 che qualifica la Roma grazie alla vittoria dell'andata ...ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match con un 1 a 1 che ...