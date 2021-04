Calabria, ‘Ndrangheta: duro colpo a storico clan, almeno 20 arresti per traffico internazionale di droga [VIDEO] (Di giovedì 15 aprile 2021) Calabria, traffico internazionale di droga: 20 arresti tra esponenti di organizzazione riconducibile a storico clan di ‘Ndrangheta Dalle prime luci dell’alba oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro, hanno dato esecuzione alla ordinanza di misura cautelare custodiale emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di esponenti di una organizzazione transnazionale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riconducibile ad una storica famiglia della criminalità organizzata calabrese, radicata nel versante ionico catanzarese. Sono ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)di: 20tra esponenti di organizzazione riconducibile adiDalle prime luci dell’alba oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro, hanno dato esecuzione alla ordinanza di misura cautelare custodiale emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di esponenti di una organizzazione transnazionale dedita aldi sostanze stupefacenti, riconducibile ad una storica famiglia della criminalità organizzata calabrese, radicata nel versante ionico catanzarese. Sono ...

