Buongiorno Mamma | trama e cast completo | tutto sulla nuova fiction di Canale 5

(Di giovedì 15 aprile 2021)5 è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico da casa con la, diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. Dopo il successo di Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli, la Mediaset ha deciso di portare in scena un genere family, con un lato giallo. Una commedia un po’ più leggera adatta a tutta la famiglia. Al centro della storia ci saranno le avventure della famiglia Borghi. I protagonisti sono Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, rispettivamente Guido Borghi e Anna Della Rosa. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità, sulmessa in onda di: la ...

trama, Raoul Bova anticipa: 'C'è qualcosa di misterioso e speciale' Manca soltanto una settimana all'inizio di, la nuova fiction di Canale 5 in 6 puntate. Il ...