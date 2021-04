Buone nuove per i Samsung Galaxy S8, c’è l’aggiornamento di aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Per i vecchi ma tanto apprezzati Samsung Galaxy S8 giunge una buona novella di carattere software: è in prima distribuzione l’aggiornamento di aprile per gli ex top di gamma lanciati all’inizio del 2017 e ne saranno di certo lieti i molti possessori dei dispositivi nel mondo ma anche nel nostro paese. Il rilascio dell’apposita patch di sicurezza per le datate ammiraglie Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si è concretizzato in queste ore. Il firmware è stato rilasciato naturalmente prima in Sud Corea come passaggio propedeutico alla distribuzione anche in altri mercati. Il pacchetto per il modello standard è quello siglato come G950NKSU5DUD1, al contrario quello ora noto G955NKSU5DUD1 è pensato per il modello Plus. L’importanza dell’ultima fatica software degli sviluppatori è innegabile, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Per i vecchi ma tanto apprezzatiS8 giunge una buona novella di carattere software: è in prima distribuzionediper gli ex top di gamma lanciati all’inizio del 2017 e ne saranno di certo lieti i molti possessori dei dispositivi nel mondo ma anche nel nostro paese. Il rilascio dell’apposita patch di sicurezza per le datate ammiraglieS8 e S8 Plus si è concretizzato in queste ore. Il firmware è stato rilasciato naturalmente prima in Sud Corea come passaggio propedeutico alla distribuzione anche in altri mercati. Il pacchetto per il modello standard è quello siglato come G950NKSU5DUD1, al contrario quello ora noto G955NKSU5DUD1 è pensato per il modello Plus. L’importanza dell’ultima fatica software degli sviluppatori è innegabile, ...

