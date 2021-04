Bridgerton | programmata la produzione Netflix della terza e quarta stagione

Leggi su consumatore

(Di giovedì 15 aprile 2021) Mentre gli appassionatiserie “” attendono l’arrivosecondaannuncia la preparazione3° e4°. In un’utopica reggenza inglese, un gruppo di persone appartenenti all’alta società britannica sono affaccendati in matrimoni e feste in stile shakespiriano. Questo è lo scenario in cui è girato, una serie tv statunitense sulle L'articolo proviene da Consumatore.com.