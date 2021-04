Brescia | trentenne pensa che la fidanzata abbia una relazione con Balotelli e la picchia

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ossessionato da Marioe convinto che la sua, conoscente dell’attaccante del Monza, avesse proprio unacon il centravanti classe 1990. Un uomo di trent’anni diè finito a processo perché per gelosia nei confronti di Super Mario ha aggredito più volte eto la sua compagna, trentunenne e madre di due figli. Il pm ha chiesto tredici anni di reclusione per lesioni e violenza sessuale e già da tempo nei suoi confronti era stato emesso il divieto di avvicinamento alla donna. In passatoaveva testimoniato a favore dell’amica e affrontato a tu per tu l’uomo chiedendogli di lasciare stare la ragazza. SportFace.