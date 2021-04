Brasile | ospedali senza sedativi | “Intubiamo le persone da sveglie legandole ai letti | è una tortura” Bolsonaro | “Far ripartire il Paese”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Quello inè ormai un disastro sanitario. Non ci sono solo i numeri impressionanti, che continuano a crescere, della pandemia a certificarlo: secondo quanto raccontato al sito G1 da un’infermiera dell’ospedale Albert Schweitzer di Realengo, nella zona orientale di Rio de Janeiro, neglidella metropoli sono ormai finiti anche i. Così, con decine di migliaia diche ogni giorno arrivano ad affollare le strutture del, i medici sono costretti a intubare i pazienti più gravi da svegli,sedazione, tenendoli con le mani legate al letto. Nell’ospedale dal quale arrivano i racconti riportati dal portale brasiliano sono ricoverati 118 pazienti Covid, di cui 40 in rianimazione. “Sono svegli,, intubati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile ospedali

...a far parte della lista dei Paesi che hanno sospeso "fino a nuovo avviso" i voli dalper ... Un nuovo allarme arriva - poi - daglidi Rio de Janeiro, dove i medici stanno fronteggiando ...La situazione della pandemia inè sempre più drammatica. Nel Paese che ha superato le 360mila vittime (3.459 solo nelle ultime 24 ore, con oltre 73mila casi in più), daglie dai reparti Covid arrivano storie ...(LaPresse) La situazione in Brasile è più drammatica che mai ... A rivelarlo è stata un'infermiera dell'Ospedale municipale Albert Schweitzer di Realengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro ...Si aggrava ulteriormente la situazione nel Paese sudamericano. La denuncia di un’infermiera di Rio de Janeiro: «Sistema sanitario al collasso. Mancano i sedativi. I pazienti ci implorano di non farli ...