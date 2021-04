Brasile: morti almeno 1.300 neonati. Pazienti intubati senza sedativi perché finiti (Di giovedì 15 aprile 2021) La gestione caotica della crisi di Covid-19 da parte delle autorità brasiliane ha fatto sprofondare il Paese in una "catastrofe umanitaria". L'accusa arriva da Medici senza frontiere (Msf) Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) La gestione caotica della crisi di Covid-19 da parte delle autorità brasiliane ha fatto sprofondare il Paese in una "catastrofe umanitaria". L'accusa arriva da Medicifrontiere (Msf)

Ultime Notizie dalla rete : Brasile morti in brasile pazienti intubati da svegli e legati per mancanza di sedativi - e bolsonaro Da corriere.it brasile covid Si fa sempre più drammatica la situazione in Brasile. Il Paese ha registrato 3.459 decessi legati al Covid - 19 nelle ultime 24 ore e ha superato i 360mila morti dall'inizio della pandemia, secondo il dati diffusi dal ...

Covid, dramma in Brasile: malati intubati senza sedativi Le testimonianze degli operatori sanitari approfondimento Covid, strage di bambini in Brasile: oltre 800 i morti 'La ventilazione meccanica senza sedativi è una vera forma di tortura per i pazienti', ...

Covid fa strage di bimbi in Brasile: in un anno più di 2mila StampaStrage di bambini in Brasile, dove in un anno di pandemia sono morti 852 bambini fino a 9 anni, tra cui 518 neonati secondo i dati ufficiali. Tuttavia, secondo l’epidemiologa Fatima Marinho i de ...

