Brasile: mancano i sedativi, pazienti Covid intubati da svegli. Il medico: “È tortura” (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore il Brasile ha registrato 3.459 decessi legati al Covid-19 e 73.513 contagi. Il bilancio dei morti, dall’inizio della pandemia, supera ufficialmente i 360mila morti (ma molti altri sono sicuramente sfuggiti alla drammatica conta, negli angoli più remoti del Paese). Il virus si sta diffondendo senza freni su tutto il territorio nazionale. “I medici sono fisicamente, mentalmente e psicologicamente esausti e lasciati soli a raccogliere i pezzi per la negligenza del governo”, denuncia Christos Christou, presidente internazionale di Medici Senza Frontiere. Dagli ospedali e dai reparti Covid arrivano storie drammatiche: a Rio de Janeiro mancano i sedativi e alcuni operatori sanitari hanno detto di aver dovuto intubare dei pazienti Covid ancora ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore ilha registrato 3.459 decessi legati al-19 e 73.513 contagi. Il bilancio dei morti, dall’inizio della pandemia, supera ufficialmente i 360mila morti (ma molti altri sono sicuramente sfuggiti alla drammatica conta, negli angoli più remoti del Paese). Il virus si sta diffondendo senza freni su tutto il territorio nazionale. “I medici sono fisicamente, mentalmente e psicologicamente esausti e lasciati soli a raccogliere i pezzi per la negligenza del governo”, denuncia Christos Christou, presidente internazionale di Medici Senza Frontiere. Dagli ospedali e dai repartiarrivano storie drammatiche: a Rio de Janeiroe alcuni operatori sanitari hanno detto di aver dovuto intubare deiancora ...

Advertising

LaStampa : Covid in Brasile, mancano i sedativi e i pazienti intubati vengono legati. Un’infermiera: “Ci implorano di non farl… - MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati legati #covid - repubblica : Coronavirus nel mondo, dramma Brasile: altre 3.500 vittime e negli ospedali mancano i sedativi, pazienti intubati d… - Franchi08779299 : RT @anubi_matt: Nel Brasile del negazionista e criminale #Bolsonaro (idolo dei fascisti nostrani) mancano i sedativi: i pazienti intubati v… - 2019libertas : RT @Helliot_Spencer: In Brasile mancano i sedativi; i pazienti Covid vengono quindi legati al letto ed intubati da svegli. Ma torniamo a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile mancano Brasile come una 'Fukushima biologica', l'orrore nei reparti Covid: pazienti intubati senza sedativi L'orrore negli ospedali di Rio: 'Mancano i sedativi, pazienti intubati da svegli e legati al letto'. Il Brasile è alle prese con un pericoloso aumento di morti e ricoveri per Covid - 19, con un ...

Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 aprile/ Quasi 1000 morti in 48 ore A livello di regioni, infine, la Campania è quella che registra più casi con 2.212, seguita dalla Lombardia a quota 2.153 ( qui il report completo lombardo ) Brasile, mancano sedativi: pazienti covid ...

F1, Charles Leclerc: “Resto in Ferrari anche se un altro team mi offrisse il doppio dell’ingaggio” Charles Leclerc e la Ferrari, un legame fino al 2024. Un percorso lungo quello prospettato dall'accordo tra il talentuoso pilota monegasco e la Rossa in F1. Leclerc è tra i racing driver più apprezzat ...

Covid-19, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati da svegli Dramma Covid in Brasile: un'infermiera dell'ospedale Albert Schweitzer di Rio De Janeiro denuncia lo stato d'emergenza ...

L'orrore negli ospedali di Rio: 'i sedativi, pazienti intubati da svegli e legati al letto'. Ilè alle prese con un pericoloso aumento di morti e ricoveri per Covid - 19, con un ...A livello di regioni, infine, la Campania è quella che registra più casi con 2.212, seguita dalla Lombardia a quota 2.153 ( qui il report completo lombardo )sedativi: pazienti covid ...Charles Leclerc e la Ferrari, un legame fino al 2024. Un percorso lungo quello prospettato dall'accordo tra il talentuoso pilota monegasco e la Rossa in F1. Leclerc è tra i racing driver più apprezzat ...Dramma Covid in Brasile: un'infermiera dell'ospedale Albert Schweitzer di Rio De Janeiro denuncia lo stato d'emergenza ...