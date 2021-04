Brando Giorgi si ritira da L’Isola dei Famosi (Di giovedì 15 aprile 2021) Brando Giorgi ha abbandonato L’Isola dei Famosi. L’attore di CentoVetrine ed Incantesimo è stato costretto al ritiro forzato in seguito ad un problema avuto agli occhi. “L’ultima notizia è che Brando Giorgi è tornato in Italia, ha abbandonato L’Isola dei Famosi” – ha dichiarato Massimiliano Rosolino – “Brando Giorgi deve fare degli accertamenti oculistici, la prima regola è la sicurezza e questo problema non avrebbe potuto risolverlo qua”. L’uomo ha così lasciato l’Honduras da leader (collana che aveva conquistato durante la scorsa puntata). L’Isola dei Famosi perde così uno dei pezzi da novanta del cast, dato che da un po’ di tempo si era auto-isolato vivendo separato da tutti gli ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 aprile 2021)ha abbandonatodei. L’attore di CentoVetrine ed Incantesimo è stato costretto al ritiro forzato in seguito ad un problema avuto agli occhi. “L’ultima notizia è cheè tornato in Italia, ha abbandonatodei” – ha dichiarato Massimiliano Rosolino – “deve fare degli accertamenti oculistici, la prima regola è la sicurezza e questo problema non avrebbe potuto risolverlo qua”. L’uomo ha così lasciato l’Honduras da leader (collana che aveva conquistato durante la scorsa puntata).deiperde così uno dei pezzi da novanta del cast, dato che da un po’ di tempo si era auto-isolato vivendo separato da tutti gli ...

Advertising

MediasetPlay : Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona il gioco. #Isola - IsolaDeiFamosi : Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia quindi abbandona il gioco. #Isola - IdaDiGrazia : #Isola Brando Giorgi abbandona l' #isoladeifamosi2021 : «Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia» - CorriereUmbria : Isola dei famosi, Brando Giorgi abbandona per un problema agli occhi; torna in Italia per le visite mediche… - mrcfsn : @fanpage Che peccato. Poiché si chiama Isola dei Famosi, ma questo Brando Giorgi di preciso chi è? -