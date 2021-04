Brando Giorgi lascia l’Isola dei Famosi: il motivo della clamorosa decisione (Di giovedì 15 aprile 2021) A nemmeno 48 ore dal momento in cui ha vinto la prova del fuoco diventando il leader dell’Isola dei Famosi Brando Giorgi è costretto ad abbandonare Playa Reunion: per motivi di salute è costretto ad effetture dei controlli medici. I dettagli Una nuova settimana sulle montagne russe per i naufraghi della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, una settimana nella quale si alternano picchi di buon umore, gli aperitivi all’acqua di cocco a momenti di grande tensione, la lite per un piatto di riso. Non sfugge alla regola il leader della settimana Brando Giorgi che, come si evince dal video postato sul sito ufficiale del reality show, alterna momenti di grande relax come gli spuntini pomeridiani a ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) A nemmeno 48 ore dal momento in cui ha vinto la prova del fuoco diventando il leader deldeiè costretto ad abbandonare Playa Reunion: per motivi di salute è costretto ad effetture dei controlli medici. I dettagli Una nuova settimana sulle montagne russe per i naufraghiquindicesima edizione deldei, una settimana nella quale si alternano picchi di buon umore, gli aperitivi all’acqua di cocco a momenti di grande tensione, la lite per un piatto di riso. Non sfugge alla regola il leadersettimanache, come si evince dal video postato sul sito ufficiale del reality show, alterna momenti di grande relax come gli spuntini pomeridiani a ...

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi Isola dei Famosi: Valentina Persia ha mentito su Brando? - La foto la incastra All'Isola dei famosi proseguono le liti, questa volta i protagonisti sono i naufraghi Valentina Persia e Brando Giorgi, la prima si è lasciata scappare una dichiarazione che ha lasciato perplesse molte persone, scopriamo di cosa si tratta. I naufraghi dell' Isola dei famosi continuano le loro avventure ...

Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato: Fariba, Ciufoli o Valentina Persia? Il Punto Z/ Alfonso Signorini "Voglio Gaia Zorzi al GF Vip 6", Zorzi "già telefonato" BRANDO GIORGI GIOCA DA SOLO? Brando Giorgi sempre più isolato dal gruppo? Nel corso della nuova puntata dell' ...

Isola Dei Famosi, naufraga crolla e scoppia a piangere: il motivo In Honduras non è tutto facile come sembra ed all'Isola dei Famosi c'è stata qualche lacrima in più in seguito alle nomination ...

L’isola dei famosi, Valentina Persia scoppia a piangere: il motivo dello sconforto della naufraga All’Isola dei famosi 2021, Valentina Persia è scoppiata a piangere. La naufraga ha vissuto un momento di sconforto ripensando alla nomination ricevuta da Brando Giorgi, leader dell’ottava puntata. La ...

